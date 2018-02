Rapina nel centro storico: lo picchiano e gli rubano il marsupio

Uno schiaffo in pieno viso, per stordirlo, e poi subito dopo il furto del marsupio: è accaduto nella notte tra venerdì e sabato in via dei Giustiniani, nel centro storico.

Vittima della rapina, avvenuta alle 2,30 di notte circa, un 39enne, che - secondo le prime informazioni - sarebbe stato avvicinato da due uomini con una scusa. Poi, uno dei due lo ha colpito al volto mentre l'altro gli ha preso il marsupio, che conteneva il portafogli con 70 euro, documenti e telefono cellulare. I rapinatori sono scappati subito. Sul fatto indagano i carabinieri.