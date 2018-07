Rapallo, una mongolfiera per i tramonti estivi

Cosa c'è di più romantico che ammirare i tramonti estivi sospesi nel cielo, su una mongolfiera?

Il Comune di Rapallo per sei giorni metterà a disposizione una mongolfiera presso il campo sportivo Macera, proprio per tutti coloro che non vogliono perdersi la magia dei tramonti dall'alto.

Si parte il 20 luglio (all'inaugurazione, lle 20,30, saranno presenti il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco), poi si continua il 21, il 22 e poi il 3, 4 e 5 agosto, dalle 21 alle 23.

Il costo dei biglietti è di 15 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini fino ai 12 anni. La tariffa comprende anche il viaggio di andata e ritorno sulla funivia Rapallo-Montallegro.