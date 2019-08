'Deejay live', Roberto Ferrari e dj Angelo a Rapallo

Sabato 31 agosto 2019 dalle ore 21 al Chiosco della Musica di Rapallo dj set con Roberto Ferrari con comici e cantanti sul grande truck musicale. Lo show intitolato "Deejay live" è uno spettacolo di intrattenimento della durata di 4 ore in cui il protagonista è Roberto Ferrari, noto conduttore radiofonico e deejay famoso soprattutto per la trasmissione "Ciao Belli" in onda giornalmente su radio Deejay che, con l'occasione, festeggia i suoi 30 anni di carriera.

Insieme a lui si esibiranno comici e cantanti anch'essi di fama nazionale. La serata inizierà alle ore 21/21.30 terminando all'una di notte in modo da catturare fasce diverse di pubblico, dalle famiglie ai più giovani, che potranno danzare nella suggestiva cornice di una Rapallo estiva.

Sulla sua pagina Facebook, Roberto Ferrari ha annunciato la presenza di Dj Angelo.