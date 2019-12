Capodanno a Rapallo con Cristina D'Avena e i Gem Boy

Martedì 31 dicembre 2019 a Rapallo l'ultima notte dell'anno si passa in compagnia di Cristina D'Avena.

L'appuntamento è dalle ore 21 al Chiosco della Musica per un Capodanno molto particolare pensato in primis per i bambini, con Rapallo For Kids.

Il programma

Dalle ore 21:00 Farfalle luminose, personaggi in costume su trampoli e su mezzi scenici si aggireranno sul lungomare e in cttà accompagnando grandi e piccini verso il Chiosco della Musica.

Alle ore 22:00 il grande concerto di Capodanno con Cristina D’Avena feat. Gem Boy con la quale si brinderà al nuovo anno.

Dopo mezzanotte gran finale del Capodanno dei Bambini con i Fuochi d’artificio dei Sestieri di Rapallo.