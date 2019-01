"Ragazzi di vita" di Pasolini sbarca alla Corte

"Ragazzi di vita", in scena al Teatro della Corte dal 12 al 17 febbraio 2019, è una creazione corale che ci restituisce la struggente vitalità del romanzo di Pasolini. Premio della Critica, Ubu e Le Maschere per la regia.

Mercoledì 13 febbraio, nel foyer del Teatro della Corte alle ore 17.30 conversazione con i protagonisti. Conduce Umberto Basevi. L’ingresso è libero.

Il Riccetto, Agnolo, il Begalone, Alvaro, e ancora il Caciotta, Spudorato, Amerigo… Sono quei “ragazzi di vita”, dalla vitalità disperata, raccontati in un romanzo che traboccava del brulichio delle borgate romane. Sulla scena nuda, dove si evocano bagni al Tevere o pomeriggi al bar, 19 giovani attori interpretano esistenze genuine e spregiudicate, dando voce alla scrittura di Pier Paolo Pasolini e a quel primo, feroce romanzo scritto nel 1955.

Dopo il successo delle passate stagioni, ritorna questa creazione corale e struggente diretta con mano sicura dal pluripremiato Massimo Popolizio, con la drammaturgia dello scrittore Emanuele Trevi. Narra del popolino giovane e scapestrato che abitava la Roma delle “lucciole”, prima del grande mutamento genetico: una città terrigna e barbara, furbetta e ingenua, schietta ed evanescente. Parlavano con voci raspate, strozzate, grevi: la Marana, le baracche, lo smercio del corpo, i tram e le gite a Ostia erano raccontate con timbri antichi, che risuonano intensi e vivi.

«I “ragazzi” – racconta Massimo Popolizio – lottano con la quotidianità. Una vitalità infelice: la cosa più commovente in quest’opera è proprio la mancanza di felicità. Sono un popolo selvaggio, una squadra, un gruppo, un branco di povere anime perdute.” Ragazzi di vita è intriso di musica, di canto e di canzoni. Siamo in quell’aria, in quell’aere, che la voce di Claudio Villa ha depositato nel tempo e che a Roma è stato quasi un modo di atteggiarsi, prendendosi in giro». E lo spettacolo, allora, diventa divertente e appassionante, commovente e tragico: proprio come la vita di quei ragazzi.