Miss Castello San Cipriano a Serrà Riccò

AST Promotion agency, in collaborazione con La Via del Sale ed il Castello San Cipriano, organizza la prima edizione del concorso Miss San Cipriano e la terza selezione Liguria del concorso nazionale Ragazza Cinema OK presso la location del Castello San Cipriano in Via Masnata 6, Serra Riccò.

Appuntamento sabato 10 agosto alle ore 21.

Presenta Graziana Moretti con le coreografie di Fiore Martini e le foto ufficiali di Enrico Kovac. La serata è allietata dalla splendida voce della special guest Marie Giambruno.

Le partecipanti si devono trovare nel backstage, per le prove e le fotografie, alle ore 16,30 con short e/o minigonna jeans (la t-shirt è fornita dall'organizzazione), costume due pezzi ed un abito elegante/fashion (corto o lungo) oltre ai tacchi per le varie uscite. Ci sono in palio tre fasce del concorso sopra menzionato più una della selezione Liguria di Ragazza Cinema OK.

Alle partecipanti e allo staff è offerto un piccolo buffet.

Ingresso libero.