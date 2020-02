Harry Potter, in Liguria il primo raduno nazionale dei fan (e c'è anche la Fiera Babbana)

Si terrà in Liguria il primo raduno nazionale dei "Potterheads", ovvero dei fan di Harry Potter.

Se sapete dove guardare per trovare un Bezoar, se conoscete a memoria l'elenco degli incantesimi senza perdono o degli Horcrux, se i passaggi segreti di Hogwarts o i Doni della Morte per voi non hanno segreti, e se oltre a leggere GenovaToday vi tenete informati regolarmente con la Gazzetta del Profeta, questo evento è fatto per voi.

Quando e dove

Il raduno, organizzato da Avventure Cittadine Genova che già ha lanciato in città e in provincia diversi eventi legati al magico mondo della saga creata da J. K. Rowling, si terrà al Lago delle Lame (Rezzoaglio, provincia di Genova) sabato 4 e domenica 5 luglio 2020.

Non è la prima votla che il Lago delle Lame ospita eventi dedicati a Harry Potter: il luogo si presta, è immerso nella natura del Parco dell'Aveto, lontano dalla città, simile alla Foresta Proibita e al Lago Nero di Hogwarts. E si sono già svolte anche altre manifestazioni legate al mondo celtico e fantasy (il luogo è ambito anche dai privati per svolgere originalissimi matrimoni e cerimonie).

Raduno dei fan e Fiera Babbana

Questa volta le cose si fanno in grande: sarà il primo raduno nazionale, e sono attesi giochi e animazioni per tutte le età, incantesimi, laboratori e tanti cosplay.

Da non dimenticare la Fiera Babbana nel Bosco, con mercatini e bancaelle. A proposito, Avventure Cittadine Genova sta cercando espositori "degni d Diagon Alley", artigiani fantasy che vogliano esporre con oggetti, meraviglie, curiosità e mirabilia legati al mondo di Harry Potter. Chi fosse interessato può contattare gli organizzatori via WhatsApp al numero 340153 9137.