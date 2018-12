Passeggiata di Natale dei golden retriever

Il gruppo "Amici del Golden Retriever" organizza una passeggiata di Natale con i propri cani domenica 16 dicembre 2018.

Il ritrovo è al Porto Antico alle 14,30, dopodioché si passerà per via degli Orefici, piazza Campetto, via Luccoli, piazza Fontane Marose, per poi concludere sotto l'albero di Natale di piazza De Ferrari.

Nelle piazze e nei posti più belli, pausa per foto di rito e caffè.