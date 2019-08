Radio GaGa: tributo ai Queen a Casella

Il comune di Casella e la Pro Loco, sabato 10 agosto 2019 alle ore 21:00, presentano il concerto dei "Radio Ga Ga", tribute band dei Queen, da qualche decennio sulle scena musicale genovese.

Durante la serata sarà presente il servizio bar.

Si ricorda che diversamente da quanto riportato sul Calendario Estate, il concerto si svolgerà presso l'Area Expò, in via Aldo Moro e non in piazza XXV aprile come riportato sullo stesso.