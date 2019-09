"Ti racconto la storia di Genova": l'Archivio di Stato apre gratuitamente le porte al pubblico

Come imparare la storia di Genova? Sicuramente sui libri, ma in città c'è anche un luogo in cui poter respirare la storia della città, con documenti e testimonianze molto speciali: è l'Archivio di Stato di Genova, che apre le sue porte gratuitamente venerdì 27 settembre 2019 dalle ore 17.

I documenti dell'archivio verranno illustrati a tutti i visitatori da Giustina Olgiati.

L'evento è gratuito, tuttavia è gradita un'offerta per il restauro di un documento dell'Archivio da parte dell'associazione.

Gradita la prenotazione della visita a info@genovapiedi.it