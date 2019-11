"Racconti di donne": inaugurazione mostra fotografica

Mercoledì 27 Novembre alle ore 17.30 si terrà l'inaugurazione della Mostra "Racconti di Donne" in cui verrà presentato il Libro del Centro Per Non Subire Violenza ONLUS (da UDI): "La Casa Rifugio a indirizzo segreto - 20 anni a Genova".

All'interno della Mostra curata dall'Avv. Gabriella De Filippis troverete i lavori tratti da due mostre fotografiche realizzate dal Centro: "Il Rumore del Silenzio" di Perla Franca Lombardi (Progetto realizzato in collaborazione con il Teatro dell'Ortica) e "Ho il diritto di essere felice" di Susanna Perachino, progetto rivolto a immortalare le emozioni delle donne durante il percorso di uscita dalla violenza.