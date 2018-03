Raccolta fondi per la ricerca contro i tumori pediatrici

Sabato 10 e domenica 11 marzo 2018 in via XX Settembre (angolo via San Vincenzo) la Fondazione Umberto Veronesi torna nelle piazze di tutta Italia per la prima edizione de “Il Pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca”, un’iniziativa per raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica sui tumori pediatrici.

A chi farà una donazione minima di 10€, i nostri volontari distribuiranno un tris di pomodoro in lattina.

Il pomodoro, un alimento immancabile in cucina, ben rappresenta l'importanza del sostegno alla ricerca. Tutto il ricavato di questa iniziativa, infatti, porterà un aiuto concreto a chi sta lottando ogni giorno contro il tumore.

Gallery