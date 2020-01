Al Carlo Felice Il quinto elemento'

Domenica mattina alle ore 11.00 andrà in scena nel foyer del Teatro Carlo Felice di Genova “Il Quinto Elemento”, uno spettacolo ideato da Francesca Giordanino per violino, violoncello e voce recitante che nasce con l’ambizioso proposito di coinvolgere sensorialmente lo spettatore e risvegliarne l’immaginario profondo tramite l’utilizzo di forme d’arte differenti.

Avremo in prima battuta l’elaborato poetico, scritto ad hoc dalla prof.ssa Giordanino per questa rappresentazione, che verrà narrato dal celebre attore Massimiliano Lotti. Egli darà voce e vita all’eroe metafisico disceso dallo spazio che con l’evolversi dello spettacolo si incarnerà nei quattro Elementi che costituiscono il nostro pianeta: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

Ad ogni intervento poetico seguiranno le composizioni per violino e violoncello eseguite dal Duo Max Planck costituito da Francesca Giordanino e Marco De Masi: in tal modo la musica, scelta in base alle qualità programmatiche che rappresenta, diverrà incarnazione sonora dell’Elemento via via rappresentato.

Come ulteriore spunto creativo durante la narrazione verranno riprodotti suoni e immagini in modo che la platea possa esperire in maniera ancor più coinvolgente la parabola sensoriale del viaggio dell’eroe: l’atmosfera evocativa creata dal connubio tra parola, musica, immagine ed effetti sonori diverrà fonte di emozione indelebile, vivificazione significante di quell’ineffabile mistero di cui l’arte è da sempre amante inesplicabile.

Il Quinto Elemento: un viaggio esperienziale unico nel suo genere per riscoprire il significato più autentico del nostro Essere Umani.