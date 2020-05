Quinta puntata di Taverna Trilli con Andrea Di Marco, Guido Gargioni e l'Uomo Gatto di "Sarabanda"

Dopo un importante riscontro delle puntate precedenti, che hanno visto illustri personaggi della musica e della televisione italiana confrontarsi e raccontarsi in maniera inedita, giugno si apre con una puntata speciale di Taverna Trilli, con un cast di personaggi esclusivi, così diversi tra loro ma allo stesso tempo così coinvolgenti nei loro generi più disparati.

Gli stessi “padroni di casa” non vedono l’ora di vederli per la prima volta tutti insieme in una serata dalle grandi aspettative e dalle risate assicurate. Un appuntamento per grandi e piccini assolutamente da non perdere!

Ma andiamo per ordine a presentarveli.

Con Vladi dei Trilli, Simona Cappelli e Marta Lagorio saranno ospiti: Andrea Di Marco, storico cabarettista e musicista, ex Cavalli Marci, cimentatosi recentemente nel personaggio “mugugnone”, ora rappresentante convinto del “Movimento Estremista Ligure”, Guido Gargioni, videomaker e doppiatore, famoso per i suoi divertentissimi video in genovese che contano migliaia di visualizzazioni e Gabriele Sbattella, l'inconfondibile “Uomo Gatto”, celebre personaggio Mediaset della trasmissione musicale “Sarabanda” condotta negli anni ‘90 da Enrico Papi.

Insomma ce n’è per tutti i gusti: musica, dialetto e risate saranno gli ingredienti che sulla tavola di Taverna Trilli non potranno assolutamente mancare.

Martedì 2 giugno alle ore 21.30 sulla pagina Facebook “Vladi dei Trilli”.