"Questi fantasmi" di Eduardo De Filippo (regia Marco Tullio Giordana) alla Corte

Marco Tullio Giordana, regista de La meglio gioventù affronta con rispetto uno dei testi più amati di Eduardo, perfetto equilibrio tra dramma e comicità.

Con Questi fantasmi! – indimenticabile capolavoro di Eduardo, dal 29 gennaio al 3 febbraio al Teatro della Corte – la compagnia Elledieffe che fu di Luca De Filippo e oggi è diretta da Carolina Rosi, ha ripreso il lavoro dopo la prematura morte del suo fondatore. A dirigere lo spettacolo è Marco Tullio Giordana, regista tra l’altro di I cento passi e La meglio gioventù, che da tempo affianca la regia teatrale a quella cinematografica.

Scritta nel 1945, una delle prime opere di Eduardo rappresentata all’estero, Questi fantasmi! è un mirabile meccanismo comico, perfetto equilibrio tra dramma e tragedia che, pur evocando temi pirandelliani se ne libera presto, toccando vertici di assoluta originalità.

Cara al grande pubblico (chi non ricorda la scena del caffè?), la commedia è affrontata da Giordana con affetto e rispetto. Scrive Osvaldo Guerrieri sulla Stampa: «Nella scena grigio-sporca di Gianni Carluccio, la regia procede per piccole invenzioni, per brevi tocchi d’artista, concentrandosi sul disegno e l’orchestrazione dei personaggi. Ne scaturisce un’esecuzione incantevole, a tratti superba, dominata da Gianfelice Imparato, che fa di Pasquale Lojacono una figura indimenticabile». In un’intervista con Repubblica, Imparato racconta: «La modernità del testo sta nel fatto che i fantasmi che ognuno si porta dentro sono sempre gli stessi e Marco Tullio ha avuto felici intuizioni nell’incarnare alcuni di questi fantasmi… Ho dato spunti che traducono ma non tradiscono il dettato eduardiano: il mio personaggio ha una proverbiale ambiguità e ho voluto mantenerla. Penso che il testo voglia lasciare poi al pubblico la valutazione morale del comportamento di Pasquale».