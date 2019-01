"Quando il gatto non c'è" al Teatro Verdi di Sestri Ponente

Scritta dagli autori inglesi Johnnie Mortimer e Brian Cooke, è una divertente commedia ambientata nella Londra degli anni ‘70.

Ne è protagonista una coppia di mezz’età che da 25 anni trascina una monotona e mediocre vita matrimoniale: lui pigro e taccagno, lei ambiziosa e pungente.

La stanca routine viene smossa dall’arrivo della ricca sorella di lei che chiede ospitalità a seguito di un presunto tradimento del marito.

Da questo fatto si sviluppano una serie di divertenti situazioni che culmineranno con la decisione delle due sorelle di concedersi un viaggio a Parigi, lasciando i loro uomini soli per qualche giorno.

Naturalmente quando il gatto non c’è... i “topi ballano”.

Sfortunatamente però le cose non vanno per il verso sperato dai due cognati... bugie, imbrogli e una serie di goffi escamotage, porteranno in modo rocambolesco e paradossale ad un finale a sorpresa.

Leggerezza e divertimento sono i principali ingredienti di questa commedia, caratteristiche che i Ramaioli hanno piacevolmente sperimentato con grandi risate durante tutte le fasi della preparazione e che si augurano di trasmettere intatte al pubblico.

Battute divertenti, situazioni comiche, personaggi curiosi e soprattutto il ritmo incalzante sono i presupposti per trascorrere una gradevole serata “scacciapensieri”.