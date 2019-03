'Dimmi in quale parte del corpo ci incontriamo' al Teatro dell'Ortica

Questa commedia teatrale si ispira ad una storia realmente accaduta, rappresenta un gioco mentale in cui, le menti di un uomo ed una donna, che cercano di scoprire la vera identità l'uno dell altra, si incontrano, su come la fantasia possa essere usata e possa causare reazioni reali e tangibili, nonostante sia solo frutto di immaginazione. Il tutto condito da alcuni passaggi di fine umorismo, colpi di scena e pathos.

L’azione si svolge all’interno di una casa molto isolata di campagna, mentre fuori imperversa il temporale ,Isaia, solitario uomo sulla quarantina dal fare ombroso e scorbutico, sta giocando ad un solitario con le carte seduto sul divano, quando ad un tratto sente bussare alla propria porta di casa.

L’ uomo apre e si trova davanti Elena, una donna di trent’ anni che, rimasta a piedi in aperta campagna sta cercando un riparo ed ospitalità per la notte. la prima scena si svolge sull’ uscio di casa.. Inizialmente l’uomo non vuole fare entrare la donna, sarà lei ad insistere e farsi spazio in casa. Con sorprese e scoperte per entrambi.

Appuntamento il 22 marzo 2019 alle 21 presso il teatro dell'Ortica.