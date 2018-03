Festa della Donna tra tè, biscotti e parole alla biblioteca Cervetto

La Biblioteca Cervetto festeggia l'8 marzo con l'iniziativa "Quale amore sei...", alle ore 16.

Chiunque può scrivere una breve riflessione una frase rimasta impressa, una poesia o una parola, e condividerla in biblioteca nella giornata dedicata a tutte le donne. Una giornata per riflettere e per conoscere la struttura.

Tè e biscotti per tutti.