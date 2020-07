In punta di Faber: disegni e canzoni di Fabrizio De André nella mostra di Mauro Moretti

Sabato 18 luglio alle ore 16.30 in viadelcampo29rosso avrà luogo l’inaugurazione della mostra di Mauro Moretti “In punta di Faber”, con 12 opere del noto disegnatore milanese, ispirati ad alcune tra le più belle canzoni di Fabrizio De André. Per l’occasione l’autore disegnerà dal vivo in Piazza del Campo davanti allo spazio museo sede delll'esposizione, mostrando come nasce una sua opera. Matteo Troilo e Benedetta Bollo dei London Valour – Tribute Band a Fabrizio De André accompagneranno l’evento alla chitarra e al violino.

Diplomato al liceo artistico a Brera, disegnatore e fumettista di successo di molti personaggi della pubblicità quali i celebri topolini di Parmareggio, una vita “in punta di matita”, Moretti ha trascorso la vita a disegnare spot, campagne promozionali, giochi come il celebre Risiko nell’edizione italiana e l’album di Roberto Vecchioni “Hollywood Hollywood” a cui ha lavorato con Andrea Pazienza e recentemente è autore della grafica dello spot di TIM a cui ha prestato la voce Mina.

I disegni di Moretti saranno visibili gratuitamente fino a domenica 30 agosto presso la Saletta Mostre Temporanee dell'emporio-museo viadelcampo29rosso, Casa dei Cantautori genovesi, spazio del Comune di Genova gestito dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

Sarà anche l’occasione per ammirare una straordinaria vetrina tematica ispirata al capolavoro del cantautore genovese e di ascoltare alcune rarità discografiche del celebre album uscito nel 1984.

Non mancherà una “memorabilia”, il manifesto originale del debutto genovese di De André al Palasport il 22 settembre dello stesso anno, un concerto che è diventato ormai storia e che fu organizzato da Antonio Tonino Bettanini, responsabile del Centro Ligure di Cultura ed Iniziativa socialista “Filippo Turati”.

In occasione dell'evento inaugurale, viadelcampo29rosso lancia anche la passeggiata Creuza de ma, un percorso interamente in genovese e italiano nei luoghi di alcune delle canzoni di Faber contenute nel suo straordinario album pubblicato nel 1984 (su prenotazione ai numeri 320.8809621 – 010.2474064 al costo di € 12.00 a persona).