I volontari puliscono la spiaggia di piazzale Kennedy

Il gruppo locale di Genova di Greenpeace organizza la pulizia della spiaggia di piazzale Kennedy, alla Foce.

L'appuntamento, sabato 23 febbraio 2019, è a cura di Greenpeace con la collaborazione di MyTrekking, Surf Rider Genova, Comune di Genova e Amiu.

Il ritrovo è fissato per le 9,45 accanto all'ingresso della Fiera. L'orario di termine indicativo è alle 13.

L'abbigliamento personale che è necessario portare consiste in scarpe chiuse e guanti da lavoro. Sacchetti e rastrelli saranno forniti dagli organizzatori.

Non c'è un limite di età alla partecipazione, ma chiediamo agli adulti che accompagnino bambini o minori di prestare la massima attenzione: durante la pulizia si potrebbero rinvenire oggetti taglienti o pericolosi (es: cocci di vetro, siringhe, ferri arrugginiti, rifiuti ingombranti, etc), per cui è necessaria la supervisione di un adulto responsabile.

Se ci sono minori non accompagnati, è necessario comunicarlo via mail a gl.genova.it@greenpeace.org.

In caso di condizioni meteo avverse, la pulizia potrebbe essere rinviata a una data successiva da definire.

L'iscrizione gratuita all'evento è da effettuarsi a questo link.