Giornata di pulizia delle spiagge alla Foce

Surfrider Genova, Greenpeace Gruppo Locale Genova, Worldrise e Cittadini Sostenibili, con il supporto del Comune di Genova e di Amiu Genova Spa, organizzano per la mattinata di sabato 29 febbraio 2020 una pulizia delle spiagge libere della Foce.

Questa iniziativa fa parte delle Ocean Initiatives di Surfrider Foundation, un progetto che unisce più di 50,000 persone in tutto il mondo, ogni anno, tutte impegnate a pulire le loro spiagge.

L'anno scorso la pulizia è stata un successo, per cui gli organizzatori hanno deciso di riproporla.

Ci si ritrova in piazzale Kennedy davanti all'ingresso della Fiera del Mare alle 9,45. Fine attività prevista per le ore 13.

Abbigliamento necessario: scarpe chiuse, guanti da lavoro, sacchetti o altri contenitori da riempire e svuotare.

Non c'è un limite di età alla partecipazione, ma chiediamo agli adulti che accompagnino bambini o minori di prestare la massima attenzione: durante la pulizia si potrebbero rinvenire oggetti taglienti o pericolosi (es: cocci di vetro, siringhe, ferri arrugginiti, rifiuti ingombranti, etc), per cui è necessaria la supervisione di un adulto responsabile.

I minori non accompagnati devono comunicare la loro partecipazione in anticipo con una mail a genova@surfrider.eu. Contatti