Volontari al lavoro per ripulire i laghetti di Nervi

Un impegno comune contro i rifiuti abbandonati. Domenica 8 aprile Pulizia del Territorio dei Laghetti di Nervi Molti volontari e abitanti della zona dei Laghetti di Nervi, in collaborazione con il Comune di Genova “Assessore Matteo Campora” “Assessore Stefano Grassino” e AMIU e molte associazioni del territorio del Levante Genovese e Lega Ambiente, si armano di sacchi e guanti e inizieranno a pulire il territorio dei Laghetti di Nervi., tutti che si sono premurati per organizzare l'iniziativa.

Questo accadrà domenica 8 aprile 2018, appuntamento inizio via Molinetto di Nervi (200 metri prima del cimitero di Nervi 2) ore 09,30, si consiglia abbigliamento adeguato per l'iniziativa. Per info Dario 3468344611 digidario@libero.it Sarà un importante gesto di volontariato per pulire il territorio, Torrente Nervi, i Laghetti di Nervi, la zona collinare di Sant Ilario confinante con i laghetti di nervi, per proteggere un bene comune trasformato troppo spesso in discarica a cielo aperto.

Molti rifiuti finiscono, infatti, nei Torrente Nervi ed a sua volta nei mari del mondo ogni anno. Questi rifiuti affonda, il 15% galleggia in superficie e un altro 15% resta sulle rive del torrenti e sulle spiagge. Tutti i volontari daranno la caccia soprattutto alla plastica che è il materiale più trovato sulle colline e territorio dei Laghetti di Nervi, Un particolare ringraziamento va dato anche alle attività del territorio del Levante esercizi commerciali che offrono beveraggio e alimenti per i volontari come focaccia, acqua bibite.

Gallery