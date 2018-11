"Puente de Amistad": la comunità latinoamericana abbraccia Genova

Genova apre le porte al ‘Puente de Amistad’, un insieme di associazioni, gruppi culturali e teatrali, musicisti, imprenditori latinoamericani residenti nella Regione Liguria, uniti in maniera spontanea con l'obiettivo principale di dare il proprio contributo ai centinaia di cittadini sfollati in seguito del crollo del Ponte Morandi.

Il contributo concreto consiste nella realizzazione di un evento benefico che avrà luogo martedì 20 novembre alle ore 20 presso il Teatro Modena di Sampierdarena. L'evento si snoderà lungo un viaggio simbolico che, partendo dall’America Latina arriva a Genova, attraverso presentazioni musicali, culturali, teatrali immersi in un'atmosfera di pieno rispetto verso tutti coloro che purtroppo a partire al 14 agosto non ci sono più.

Tutto il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza alle famiglie sfollati, che saranno presenti con i loro rappresentanti.

Un punto degno di nota è che questa iniziativa ha il patrocinio del Municipio Centro Ovest e anche del Corpo Consolare e Diplomatico del Nord Italia che saranno presenti con i propri delegati all’evento.

Il programma:

PRIMA PARTE (Prologo)

Benvenuto e Saluti iniziali

1. Gruppo Teatrale Arguedas

Omaggio alle vittime del ponte Morandi

Poesia “Los Heraldos Negros”

Canto “Caminando calles”

Perú

2. Gruppo “Canto senza frontiere”

Cielito lindo

We are the world

SECONDA PARTE

(Viaggiando e Ballando per L’America Latina)

3. Argentina: Gruppo tangueros

“Pasos del Alma”Danza

4. Bolivia: Gruppo “Nueva Esperanza”

Danza Folklorica

5. Perù: Gruppi “Sangre de campeón”

“Tierra del sol”

“Hermanos Leòn”

Danza Marinera

6. Ecuador: Gruppi “Chimborazo”

“Guayas y Quil”

Danza folklorica

7. Brasile: Gruppo “Glamour Brazil Show”

Danza

Intervallo 8min

Benvenuto e Saluti

Marco Bucci

Sindaco di Genova

Noemí Montenegro

Decana e Presidente del Corpo Consolare della Regioni Liguria

Franco Ravera o Guisy Moretti

Rapresentante degli sfollati

8. Rep. Dominicana “ Gruppo Los Quisqueyanos”

Danza

9. Cuba: Ass. “Viva Cuba”

Danza cubana

10. Venezuela: Soni Campos

Musicista

TERZA PARTE (Gran finale)

11. Pia Pèrez Canto

Ecuador

12. Gruppo “Cartel Music Gang”

Rap e Raeggeton

13. Ricardo Martínez Canto

Ecuador

14. Andrea y Alexis Canto

Ecuador

15. Jo Choneca

Ospite Straordinario

16. Eder Sandoval (Tenore)

Accompagnato dalla pianista Francesca Prato, chiude l’evento con il brano d’opera “Una furtiva lacrima” e con la canzone “Granada”

Perú