Introduzione all'Autoconoscenza: workshop teorico-pratico a San Fruttuoso e Pegli

Dal 6 febbraio al 27 marzo, tutti i giovedì presso i centri CEA di San Fruttuoso (via Barrili 6/22) e tutti i venerdì a Pegli (via Monti 4/9 a Pegli), si terrà un workshop teorico-pratico gratuito di introduzione all'autoconoscenza.

La Psicologia dell’Autoconoscenza ci conduce allo sviluppo di noi stessi, come individui integri, qualunque sia il livello in cui ci troviamo. Quando l’applichiamo nella nostra vita scopriamo un autentico universo interno, che a sua volta ci condurrà ad un livello più maturo e fruttifero nel mondo in cui viviamo.

La Psicologia dell’Autoconoscenza, praticata su se stessi, è la soluzione naturale ai nostri traumi, complessi, avversioni, fobie ed ogni tipo di difetti psicologici che tanto ci danneggiano. Si tratta di una psicologia che va alla radice del problema e non verso una mera dipendenza psicologica da altre persone o da farmaci, antidepressivi, ecc.

Temi trattati:

GIORNO 1° - Giovedì 06/02 a S. Fruttuoso e Venerdì 07/02 a Pegli (ore 21:00)

L’Origine della Conoscenza Universale; Quattro Pilastri della Conoscenza Universale ed i suoi rami

GIORNO 2° - Giovedì 13/02 a S. Fruttuoso e Venerdì 14/02 a Pegli (ore 21:00)

Principi elementari di Psicologia dell’Autoconoscenza; Chi siamo umanamente ed internamente

GIORNO 3° - Giovedì 20/02 a S. Fruttuoso e Venerdì 21/02 a Pegli (ore 21:00)

Quali sono le nostre basi Psicologiche; La Personalità e le sue classi

GIORNO 4° - Giovedì 27/02 a S. Fruttuoso e Venerdì 28/02 a Pegli (ore 21:00)

Leggi di Ritorno, Ricorrenza, Reincarnazione; Leggi di Karma e Dharma; Leggi di Evoluzione, Involuzione e Rivoluzione

GIORNO 5° - Giovedì 05/03 a S. Fruttuoso e Venerdì 06/03 a Pegli (ore 21:00)

Introduzione all’Intelligenza emozionale 1° parte - La Razionalità e l’Intelligenza Emozionale, La Nuova Intelligenza del Secolo XXI

GIORNO 6° - Giovedì 12/03 a S. Fruttuoso e Venerdì 13/03 a Pegli (ore 21:00)

Cinque Centri dell’Uomo; Pratica di rilassamento

GIORNO 7° - Giovedì 19/03 a S. Fruttuoso e Venerdì 20/03 a Pegli (ore 21:00)

Introduzione all’Intelligenza emozionale 2° parte - Comportamenti sbagliati della vita quotidiana; Gli stati d’animo e la serenità

GIORNO 8° - Giovedì 26/03 a S. Fruttuoso e Venerdì 27/03 a Pegli (ore 21:00)

Introduzione all’Intelligenza emozionale 3° parte – Che cos’è la Disciplina Emozionale? L’importanza di Risolvere le Crisi

Prenotazioni

Ingresso gratuito. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria: cea.genova@gmail.com

Per favore specificare la prenotazione per S. Fruttuoso oppure a Pegli. A richiesta, sarà possibile partecipare a qualsiasi lezione, fare recupero, ecc.

L’iniziativa del CEA di Genova:

http://www.cea-internacional.com/it

Dove siamo

Dove: CEA – Centro Studi dell’Autoconoscenza di Genova

CEA di Genova a S. Fruttuoso - via Barrili 6/22

CEA di Genova a Pegli - Via V. Monti 4/9

