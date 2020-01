Psicocinema al Sivori con "Perfetti sconosciuti"

Al cinema Sivori arriva la rassegna che unisce film e psicologia: martedì 21 gennaio alle ore 20.30 c'è "Perfetti sconosciuti".

Presentano la serata le psicologhe Chiara Casonato e Francesca Castignone, che accompagneranno il pubblico in un dialogo su “Le coppie, i tradimenti e i segreti…“

L’idea dello Psicocinema nasce dalla passione comune per il cinema di due psicologhe, la dottoressa Chiara Casonato e la dottoressa Francesca Castignone, con l’intento di unire il Cinema alla Psicologia, entrambi strumenti di espressione ed elaborazione del mondo interiore. Il cinema è un’esperienza in cui le nostre dinamiche affettivo-emotive possono essere riattivate, riconosciute e riorganizzate, un po’ come accade nell’esperienza terapeutica. Guardare un film è più che un atto passivo, bensì ci aiuta a entrare in uno stato mentale che ci permette di identificarci coi protagonisti, proiettare i nostri vissuti, interrogarci sulle dinamiche non solo individuali ma anche dell’ambiente che ci circonda, avendo così un effetto liberatorio. Proprio per questa somiglianza con la Psicologia, l’intento dello Psicocinema è quello di rendere la visione dei film scelti un’esperienza attiva, estrapolando le tematiche sviluppate al loro interno e approfondendole in chiave psicologica, col fine di supportare questo processo di attivazione e di promuovere una maggiore consapevolezza psicologica. [Chiara C., Francesca C.]

Intero: €8

Ridotto: 7€ possessori Abbonamento Top e Mini Top, Studenti universitari, iscritti ordine degli psicologi

