Prove gratuite di recitazione con Liguriattori

Genova – La Scuola di Recitazione e Comunicazione LiguriAttori (piazza Sturla 1) propone, lunedì 17 e mercoledì 26 settembre (dalle 20 alle 22.30) due incontri gratuiti, con prove pratiche, del corso di recitazione “La valigia dell’attore”. Due occasioni per conoscere il programma didattico della scuola, diretta da Federica Ruggero e Luigi Marangoni. Durante le due serate, i docenti responsabili guideranno i partecipanti in una prova “sul campo”, gratuita e senza alcun impegno.

Articolato su tre anni, il corso di recitazione “La valigia dell’attore” «è rivolto – spiega Federica Ruggero - sia a chi intende muovere i primi passi in questo campo, sia a chi vuole mettersi in gioco e superare la timidezza, migliorando il contatto con sé stesso e con gli altri». Il corpo insegnanti, formato professionisti che hanno fatto della recitazione la loro vita, «vedrà due new entry: «Marco Taddei e Cristina Pasino – prosegue Ruggero -. I nostri docenti sono scelti con grande cura: non sono solo eccellenze del settore, ma attori e registi dotati di grande capacità di ascolto e disponibilità».

Ogni anno del corso affronta una tematica specifica: il primo verte soprattutto sui fondamentali, soffermandosi sulla “relazione”, il secondo va ad approfondire la “narrazione”, mentre il terzo è centrato sulla creazione, e lo studio, del personaggio. È inoltre possibile inserirsi direttamente sui due anni di corso avanzati, previa un colloquio con i docenti. «Ogni anno i nostri gruppi sono sempre più determinati e numerosi – aggiunge Federica Ruggero - il che non fa che motivarci a proseguire su questa strada. Il nostro intento è di creare un polo – conclude - in cui non solo si impara l’arte dell’attore, ma in cui si ha la possibilità di crescere come persona, esprimendo liberamente sé stessi».

Per partecipare alle due prove gratuite è necessario prenotarsi, via mail (liguriattori@gmail.com) o telefonicamente (3703286487). I posti sono limitati.

