Prova pratica gratuita di recitazione ai cantieri teatrali Dioniso

Prova pratica gratuita di recitazione insieme agli insegnanti Francesca Masella ed Emanuele Vito (attori diplomati alla Scuola del Teatro Stabile di Genova) ai Cantieri Teatrali Dioniso (scuola di recitazione, centro di ricerca teatrale e di cinematografia, compagnia teatrale).

Quando: mercoledì 2 ottobre 2019 alle ore 20,00.

Dove: nella sede in via al Ponte Calvi n.6/2d, Genova.

A chi è rivolta: a chi non hai mai frequentato un corso di recitazione e ha voglia di mettersi in gioco, dai 16 anni n su

Solo 10 posti disponibili.

La lezione si svolgerà nella sede in via Al Ponte Calvi n.6/2D a Genova, vicino a Piazza Fossatello e in fondo a via Lomelliini.

Per chi viene in auto si può parcheggiare presso l'Acquario di Genova oppure nelle strisce blu in zona.

Per confermare la presenza, scrivere a cantieriteatralidioniso@gmail.com.