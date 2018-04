Liguria Pride: a Tursi la protesta del Coordinamento Liguria Rainbow

Dopo le polemiche legate al patrocinio del Comune negato al pride 2018, Il Coordinamento Liguria Rainbow invita tutta la cittadinanza al Consiglio Comunale di martedì 10 aprile alle ore 15.

«Abbiamo saputo che in tale sede verrà presentata una mozione al diniego del patrocinio per le inziative ColorataCena, organizzata in occasione della giornata internazionale contro l’omo/bi/transfobia, e Liguria Pride del prossimo 16 Giugno a Genova. Sará importante essere numerosi e numerose per manifestare l’interesse comune sul tema dei diritti civili, che in nessun modo e mai si possono definire divisivi e/o offensivi» comunicano i membri del Coordinamento.