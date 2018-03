Incontro con la protagonista di "Ho visto Nina Volare" di Fabrizio de André

Per la prima volta in viadelcampo29rosso, l'incontro attesissimo con Nina Manfieri, amica d'infanzia e compagna di giochi di Faber durante gli anni in cui Fabrizio De André, detto «Bicio» dagli amici, fu sfollato a causa della guerra nella Cascina dell'Orto a Revignano D'Asti.

Nina ci racconterà il suo rapporto con Fabrizio e gli anni della loro prima giovinezza, un legame che non li abbandonerà mai e che porterà De Andrè a dedicarle una bellissima canzone nell'album Anime salve.

Fabrizio Calzia ed Ivo Milazzo che l'hanno ritratta nel fumetto “Uomo Faber” ci narreranno come è nato il volume oggi rieditato con grande successo e che vede proprio la Nina di “Ho visto Nina volare” tra i grandi personaggi del racconto. Faber e Nina, praticamente gemelli (18 febbraio l'uno, 13 marzo lei), un'inconsueta festa di compleanno dedicata all'amica di infanzia di Fabrizio e più in generale alla terra, amata da entrambi.

Modererà l'incontro e realizzerà interviste in “campo” Carlo Barbero – Rock Up – P.S. Produzioni audiovisive.

Il noto pittore Angelo Salvatore Baghino (in arte Bago) donerà a Nina una sua opera.

Matteo Troilo ed alcuni membri dei London Valour – Tributo a Fabrizio De André saluteranno Nina Manfieri

INFO telefono: 010.2474064

https://www.facebook.com/viadelcampo29rosso/