Proroga della mostra "Cristiano De André: storia di un impiegato, tour 2018/2019”

È prorogata fino al 31 marzo 2020 la mostra “Cristiano De André – Storia di un impiegato – Tour 2018/2019” del fotografo imperiese Adolfo Ranise, esposta presso Viadelcampo29rosso, che dal 2012 si adopera per la conservazione, promozione e valorizzazione della canzone d’autore genovese.

Ranise, che recentemente ha ricevuto l’onorificenza come “Maestro della fotografia artistica” , da alcuni anni segue ufficialmente i tour di Cristiano De Andrè e di altri artisti come Angelo Branduardi e Alberto Fortis.

Grazie ai suoi bellissimi scatti in bianco e nero, si possono rivivere i momenti suggestivi ed emozionanti dell'ultimo fortunato tour dell’artista genovese e cogliere l’occasione per visitare un luogo carico di memorie presenti e passate legate alla grande tradizione della canzone d'autore genovese, gestito dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro per conto del Comune di Genova.

Si ricorda che viadelcampo29rosso è visitabile gratuitamente dal giovedì alla domenica (orario di apertura 10.30-12.30 / 15.00-19.00).

Contatti:

Mail: info@viadelcampo29rosso.com

Telefono: 010.2474064