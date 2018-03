"Prora", una sirenetta atipica al Teatro Instabile

Prora è liberamente tratto da La Petite Sirène di Marguerite Yourcenar. Regia Rosamaria Florian.

La Sirenetta di Marguerite Yourcenar è una moderna e disincantata versione della fiaba di Andersen. Fra crudeli nani buffoni, un principe ottuso e volgare e una Sirenetta ingenua fino a risultare sciocca, questa breve pièce teatrale stupisce per la sua immediatezza, così crudele e comica al contempo.

L’atmosfera si rivela assai distante da quella della fiaba danese: il nobile principe è vacuo, ciarliero ed egocentrico, il conte Ulrich, suo consigliere gli è degno compare nel linguaggio artificiale e pomposo, mentre i due nani-buffoni che li accompagnano eccellono in grettezza e brutalità. Con un linguaggio grottesco che solo in alcuni punti, e non casualmente, diventa lirico (come nel canto delle sirene che apre la pièce) o, all’opposto, ridicolmente aulico (come nelle battute del Principe), la volgarità della situazione permette di sbarazzarsi in fretta dei ricordi fiabeschi. La Sirenetta, dal canto suo, esordisce con l'ingenuità familiare ma in lei c’è poi un’inattesa evoluzione, solo in parte predetta dalla struttura della pièce: i tre atti (In fondo al mare – In riva al mare – Sulla nave del Principe) corrispondono alla metamorfosi da sirena a essere umano, dall’oscurità nei profondi abissi dell’ignoranza alla luce nell’aria aperta della conoscenza.

La Sirenetta migra da un elemento all’altro alla ricerca di se stessa e nel farlo infrange le regole, rigetta la sua specie, desidera l’altro: la trasgressione è la sua colpa. In questo peregrinare si ritrova la sua duplice origine: l’Ondina, misteriosa e magica abitante del mare nordico, e la Sirena mediterranea, affascinante incantatrice presaga di morte.