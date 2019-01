Project Bob Dylan Revisited al Count Basie

Come si evince dal nome del gruppo, questo progetto nasce dall'intento di portare "il verbo" di Bob Dylan, icona indiscutibile della musica e non solo, nei locali, nei teatri, nei circoli culturali, nei club e più in generale ovunque vi sia un pubblico curioso e interessato; il tutto suonato e ri-arrangiato in versione elettrica.

Non una tribute band, non un'imitazione, ma un gruppo di persone che suonano Dylan con il massimo rispetto, in maniera viscerale, libera, per il gusto e il piacere di farlo, con l'intenzione che lo stesso artista metteva nel proporre i suoi live concerts, ovvero con la massima libertà di interpretare e vivere le musica.

Il periodo storico preso in esame, al momento, è quello che ha reso Dylan immortale, consacrandolo: dal suo esordio (1962) all'album "Slow Train Comin'" (1979).

Matteo Nocco - Chitarra e voce

Luca Coloniello - Chitarra

Marco Mazzucco - Basso elettrico

Gianni Chiappatti – Batteria

