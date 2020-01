Progetto Gaia: presentazione del programma di educazione alla consapevolezza

La finalità del Progetto Gaia è di promuovere un programma educativo che ponga al centro lo sviluppo di una consapevolezza globale di sé e del pianeta e che dia le basi etiche, scientifiche e umane per essere cittadini creativi della società globalizzata in cui viviamo.



Ideato e sviluppato da un’equipe di docenti, professori universitari, educatori, psicologi e medici dell’associazione di promozione sociale Villaggio Globale di Bagni di Lucca.



Il Programma si basa sul Protocollo Mindfulness Psicosomatica che sviluppa un programma educativo basato sulle recenti scoperte delle neuroscienze, della PNEI (psico-neuro-endocrino-immunologia), degli approcci neurocognitivi all’evoluzione umana.



Il Protocollo Gaia utilizza basi scientifiche, mediche e psicologiche ampiamente validate da ricerche internazionali per la loro efficacia nella riduzione dello stress, ansia, depressione e aggressività.



Negli incontri del Programma vengono trasmesse le conoscenze “seme” e le esperienze essenziali per una comprensione sistemica e unitaria dell’essere umano e della società globalizzata: funzionamento del cervello, intelligenza emotiva, comunicazione empatica, esercizi di percezione corporea e salute psicosomatica, pratiche di consapevolezza, contatto con la Terra, diritti umani, cittadinanza attiva.

Durante la serata verrà presentato il Progetto Gaia così come si svolgerà nei 12 incontri. Inizieremo da una breve introduzione teorica e passeremo all’ esperienza pratica.

I 12 incontri delprogetto avranno poi un costo tra i 60€ e i 90€ in base alla propria disponibilità. Il programma sarà rivolto agli adulti e adolescenti.