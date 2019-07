Il Progetto A.B.C. Alfabetizzazione Bene Comune promuove corsi innovativi di formazione linguistica per cittadini innovativi di formazione linguistica per cittadini di Paesi terzi, in particolare le fasce più vulnerabili, grazie al finanziamento del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020.

Il capofila è la cooperativa sociale Agorà con la partnership di Fondazione L’Ancora OnluS, Cooperativa Sociale Mondo Aperto e Cooperativa Jobel.

