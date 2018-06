Final 8: la grande festa della pallanuoto in piazza De Ferrari

Una grande festa della pallanuoto aperta a tutta la cittadinanza per aspettare la Final 8 di Champions League: a partire dalle 16.30 di mercoledì 6 giugno, piazza De Ferrari si trasformerà nella casa della Pro Recco.

La festa in piazza De Ferrari

Una carica di energia per affrontare al meglio l'impegno più atteso: tante sorprese biancocelesti e divertimento assicurato con l'intrattenimento a cura di Radio Babboleo, media partner ufficiale della manifestazione, che metterà in palio omaggi per poter vivere le super sfide direttamente dagli spalti delle Piscine Sciorba. La presentazione è avvenuta questa mattina in Regione con gli interventi di Maurizio Felugo, presidente della Pro Recco, Ilaria Cavo, assessore regionale allo sport, Stefano Anzalone, consigliere comunale con delega allo sport. Presenti anche il presidente onorario della Fin, Lorenzo Ravina, e il consigliere federale Gianfranco De Ferrari.

Per tutto il pomeriggio il cuore pulsante di Genova accoglierà tanti ragazzi e numerose squadre giovanili di pallanuoto, tra cui le otto formazioni Under 13 che dal 5 all'8 giugno giocheranno la Final Kids, torneo parallelo a quello dei grandi. Sport ma anche sociale con la gradita presenza della prima squadra pallanuotistica per disabili in Liguria, la Waterpolo Columbus Ability Team.

La fontana con i colori della Pro Recco

Le novità in Piazza De Ferrari non finiscono certo qui: dal 6 giugno e fino al termine della competizione, infatti, la fontana avrà i colori della Pro Recco, mentre un megaschermo offrirà ai cittadini la possibilità di ammirare contenuti legati alla Final 8, due partite live al giorno - quelle non trasmesse da Sky Sport - e gli highlights degli altri due match.

"Caimani come me " di Eraldo Pizzo e Claudio Mangini

Durante il pomeriggio di mercoledì verrà presentato in anteprima il libro "Caimani come me", scritto da Eraldo Pizzo e Claudio Mangini, con la prefazione di Dino Zoff (Sagep Ed.): la storia del pallanuotista italiano più famoso di sempre, Pizzo, e uno spaccato di oltre 70 anni di sport acquatici raccontati attraverso le incredibili esperienze vissute con la squadra della leggenda.

Gastronomia: un piatto speciale per la Pro Recco

Dal 6 giugno, inoltre, la partnership tra Pro Recco e Eataly darà vita ad un piatto dedicato al Club biancoceleste creato dalle sapienti mani dello chef Marco Visciola: si tratterà di un piatto a base di pesce che resterà in menu per tutta l'estate. Nei prossimi giorni verranno svelati ulteriori dettagli.

"Sarà una bellissima festa che ci farà entrare nel clima della competizione con 24 ore di anticipo - afferma il Presidente Maurizio Felugo -. Invitiamo tutti, giovani e meno giovani, a venire in Piazza per abbracciarci e trasmetterci un supplemento di carica in vista di queste tre giornate intense: insieme possiamo raggiungere le cime più alte. Desidero ringraziare Regione e Comune di Genova che ci stanno supportando e ancora una volta dimostrano sincero attaccamento al nostro Club".