Privacy e diritto d'autore in fotografia: seminario gratuito

Venerdi 5 aprile alle ore 18,30 presso Robintur Viaggia con Noi (via Cairoli 14r Genova), The Travel Photographers organizza un seminario gratuito su "Privacy e diritto d'autore in fotografia".

La relatrice è l'avvocato Paola Chiappini, specializzata in tutela del diritto d'autore e privacy, oltre che avvocato tributarista, scrittrice di romanzi storici e soprattutto appassionata fotografa.

Il Seminario, che fa parte di una serie di eventi gratuiti organizzati da The Travel Photographers, intende affrontare e chiarire sia dal punto di vista normativo e sia da quello pratico i dubbi e le incertezze legate all’ambito del diritto d’autore e della Privacy in fotografia.

Posti limitati: prenotazione e registrazione obbligatoria.

