May Day Live Streaming: musica e dj set da Arenzano (sul web)

Il gruppo Cenci Zoo Project, in collaborazione con Daglis Franchini e Frank Bellucci, presenta il "May Day Live Streaming".

Cinque ore di musica non-stop in diretta su Facebook per arrivare alle orecchie di tutti coloro che, pur in quarantena, non vogliono rinunciare a un momento di svago e festa.

Si parte alle 13 e si continua fino alle 18, trasmettendo in diretta musica di vario genere per accontentare tutti i gusti.

Gli organizzatori invitano i cittadini a collegarsi aprendo la finestra e mettendo una cassa sul balcone per diffondere la musica.

Il programma

13-14 : FRANK BELLUCCI [Reggaeton]

Segui la diretta su Facebook: Francesco Tornatora



14-15 : PIETROLINO [Nu-Disco]

Segui la diretta su Facebook: Pietro Lino



15-16 : SIMAN [Commerciale]

Segui la diretta su Facebook: Simone Pedrazzi



16-17 : LUCA-V [Electro-House]

Segui la diretta su Facebook: Luca Ventrella



17-18 : DAGLIS FRANCHINI DJ [80s Disco]

Segui la diretta Facebook: Daglis Franchini DJ