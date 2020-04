Primo Maggio: remix dei Sunset Boys de "L'Acqua della Mola" per i lavoratori Fincantieri Genova

In occasione del Primo Maggio, i genovesi Alex Cavalieri, dj producer, e Louis Lunari, voce e chitarra dei Sunset Boys), pubblicano su youtube il loro remix de "L'acqua della mola", canzone scritta dai loro concittadini Zeroplastica nel 2012 per le lotte dei lavoratori della Fincantieri di Genova in difesa del loro posto di lavoro.

Canzone quanto mai attuale, visto che i diritti e quindi la dignità dei salariati sono sempre più messi in discussione. La voce "fuori campo" è quella di Giulio Troccoli, portavoce storico dei lavoratori della Fincantieri di Genova e loro punto di riferimento in quelle lotte decisive. Per trovarlo e ascoltarlo, basta cercare su Google o Youtube "Zeroplastica Sunset Boys".

In questi anni, Alex Cavalieri e Louis Lunari dei Sunset boys hanno remixato molti artisti: fra gli altri, Meganoidi, Blastema (la band prodotta da Dori Ghezzi),The Gang, Il Genio, Bobby Soul, Magellano. I loro remix di "The great shake" dei Planet Funk, e "Smoke on the water" dei Deep Purple sono stati inseriti nelle world playlist dei Djs From Mars. E in ascolto libero su Youtube ci sono pure i tre remix che hanno effettuato per gli Ex-Otago, due per il loro singolo "Cinghiali incazzati" e quello per la canzone "Giorni vacanzieri" (per ascoltarli cercare "Ex-Otago Sunset Boys").