"Presto, che è già Natale": il laboratorio degli elfi all'Officina e Biblioteca del Giocattolo

Nel pomeriggio di mercoledì 12 dicembre 2018, dalle ore 16 alle 18, la sede dell’Officina e Biblioteca del Giocattolo dell’Associazione Matermagna si trasformerà nel laboratorio degli “aiutanti di Babbo Natale”.

Nell’Angolo degli Elfi i bambini più grandi troveranno tanti spunti per creare, con le proprie mani, addobbi natalizi originali con materiali di riuso e riciclo, per rallegrare il Natale aiutando nel contempo l’ambiente a restare più pulito. L’attività è adatta a bambini dai 5 anni in su.

Anche i più piccoli avranno il loro spazio nell’Angolo degli Gnomi, dove potranno ascoltare fiabe e disporre di giocattoli per i loro giochi. Attività adatta a partire dai 3 anni.

A tutti i bambini sarà offerta una merendina con tè e biscotti.

La partecipazione è gratuita ma per motivi organizzativi è necessaria la prenotazione scrivendo a info@matermagna.org - oppure chiamando il numero cell. 3384668681.

L’iniziativa viene realizzata con il Patrocinio e la partecipazione finanziaria del Comune di Genova Municipio II Genova Centro Ovest.

