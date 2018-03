"Genova dice NO al circo con animali": i presidi in piazza Rossetti

Gli Animalisti Genovesi organizzano una serie di presidi in piazza Rossetti per dire no al circo con animali.

«Sono schiavi, sono sfruttati, sono soli: le istituzioni proteggono i circensi e zittiscono chi difende le vittime di questo crudele, anacronistico, vergognoso e diseducativo spettacolo» dicono gli organizzatori.

Ecco gli orari dei presidi:

VENERDI 16 MARZO: dalle 15.30 alle 18.00

SABATO 17 MARZO: dalle 14 alle 18.30

DOMENICA 18 MARZO: dalle 14 alle 18.30

SABATO 24 MARZO: dalle 14 alle 18.30

DOMENICA 25 MARZO: dalle 14 alle 18.30

SABATO 31 MARZO: dalle 14 alle 18.30

DOMENICA 1 APRILE (Pasqua): dalle 14 alle 18.30

LUNEDI 2 APRILE (Pasquetta): dalle 14 alle 18.30