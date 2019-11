Natale 2019: i Presepi più belli da vedere a Genova e dintorni

Torna anche quest'anno in occasione del Natale a Genova “Il Tempo dei Presepi”, programma che valorizza la ricca tradizione presepiale genovese, e che offre numerose e suggestive proposte: allestimenti di presepi storico-artistici d’eccellenza nazionale, tradizionali, scenografici, paesaggistici, meccanici, antichi, moderni, viventi in costumi barocchi e tradizionali, e tante altre iniziative.

Genova è una città ricca di storia e cultura, profondamente legata alle sue tradizioni più antiche. Prima tra tutte quella dei Presepi, nata intorno all’inizio del XVII secolo e sviluppatasi in modo straordinario tanto che Genova si affermò, accanto a Napoli, come uno dei centri più attivi nella produzione di figure da presepe. Non solo il presepe genovese, vantando antiche e consolidate tradizioni, gode di grande prestigio, tale da aver dato vita, nel '700, ad una vera e propria scuola.

Il programma è promosso dal Comune di Genova e realizzato con la collaborazione di numerosi soggetti pubblici e privati.

Tra i presepi in mostra in città e in villa

Scarica il programma completo

Da Voltri a Pontedecimo, mostre e concorsi di Presepi artistici realizzati con tecniche e materiali vari, tra cui scenari ambientati in Liguria, statuine provenienti dalla scuola del Maragliano, e tanto altro: tutti gli eventi speciali organizzati per Natale.

Presepi di interesse storico e artistico

Scarica il programma completo

Presepi tradizionali genovesi (e anche napoletani), statuine del '700 di artisti vari, figurine rappresentanti i personaggi della Genova del XIX secolo, scenari ambientati in Valpolcevera, e tanto altro per celebrare i Presepi di Zena.

Presepi tradizionali, meccanici, classici, antichi, moderni, contemporanei

Scarica il programma completo

Presepi antichi, della tradizione, con tutta la magia dei movimenti meccanizzati che da sempre stupisce grandi e piccini, nelle chiese di Genova.

Presepi nel genovesato 2019

Scarica il programma completo

Non solo Genova: nelle numerose chiese di tutta la provincia sono ospitati presepi tradizionali, per bambini, antichi, meccanizzati, in ceramica, la maggior parte dei quali esposti tutto l'anno.

Presepe Reale

Dal 29 novembre al 2 febbraio 2020 Palazzo Reale - in via Balbi, a Genova - espone il magnifico Presepe del Re, risalente al primo quarto del XIX secolo, con figure altre tra 40 e 70 cm.