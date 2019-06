Presentazione del volume “La cassa del Corpus Domini” a cura di Franco Boggero

Giovedì 20 giugno 2019, alle ore 16.30, nella Cattedrale di San Lorenzo innanzi alla preziosa cassa del corpus domini spostata per l’occasione dal Museo del Tesoro si argomenterà sul significato di questa solennità che quest’anno sarà celebrata il 22 giugno.

Il preside del Capitolo dei Canonici Monsignor Paolo Rigon ci guiderà in una profonda riflessione catechistica sul valore religioso del Corpus Domini.

A seguire in via eccezionale sarà presentato il volume “La Cassa del Corpus Domini” a cura di Franco Boggero, funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città di Genova e le provincie di Imperia, La Spezia e Savona.

La storia della cassa che i genovesi hanno impiegato più di 60 anni per la realizzazione è cosi avvincente che travalica il fatto di essere un capolavoro di arte orafa con i suoi 200 kg di argento.

La Repubblica genovese decide, negli anni centrali del “siglo”, di qualificare in modo grandioso la processione del Corpus Domini. Un’operazione portata avanti per circa sessant’anni, tra Genova e Anversa, sullo sfondo delle guerre di religione, delle ostilità tra la corporazione degli orafi e degli argentieri (i fraveghi) e con l’inserimento straordinario di argentieri fiamminghi introdotti a Genova con la qualifica di soldati per la guardia del Doge.

Interverranno alla presentazione:

Mons. Carlo Sobrero, Prefetto della Cattedrale

Mons. Paolo Rigon Preside del Capitolo dei Canonici della Cattedrale

Franco Boggero, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città di Genova e le provincie di Imperia, La Spezia e Savona, autore del volume.

Piero Fantoni e Sandra Gatti, architetti e realizzatori del servizio fotografico Piero Boccardo, Direttore emerito del Museo del Tesoro

Raoul Bollani gestore del Museo del Tesoro

Per l’occasione Il volume sarà in vendita presso il bookshop del Museo del Tesoro e del Museo Diocesano di Genova al prezzo offerta di euro 5,00

Per informazioni: Museo del Tesoro Tel. 010 2091863. (biglietteria da lunedì a sabato 9.00 /12.00-15.00 /18.00, domenica 15.00-18.00 - email museodeltesorogenova@libero.it )