Presentazione di "Undici pianeti" di Mahmud Darwish

Il Centro Banchi Genova e l'associazione Algebar (Progetto Algebar) vi invitano alla presentazione della raccolta poetica "Undici Pianeti" di Mahmud Darwish (Editoriale Jouvence).

Giovedì 24 Maggio, ore 18.00, presso il Centro Banchi, Piazza De Marini 20 r, a Genova.

Assieme a Silvia Moresi, traduttrice e curatrice del volume, intervengono la professoressa Lucy Ladikoff, docente di lingua araba all'Università di Genova, e Renato Carpi di Algebar.

Musiche dei Rebis (Alessandra Ravizza e Andrea Megliola). Letture a cura di Lisa Galantini

Undici pianeti è un testo legato a una data chiave per la Storia araba e mondiale, il 1492, anno della scoperta dell’America e dell’espulsione di musulmani ed ebrei dall’Andalusia. Questi eventi sono i temi su cui ruotano le prime due parti dell’opera, Undici pianeti sull’ultima scena andalusa e Penultimo discorso del «pellerossa» all’uomo bianco; Darwish, recuperando la storia dell’esilio andaluso e quella dello sterminio degli indiani d’America, racconta il tragico destino del popolo palestinese. Il poeta “ritorna” al mito e alla storia cananea in Una pietra cananea nel Mar Morto e in Sceglieremo Sofocle in cui (ri)costruisce le fondamenta dell’identità del popolo palestinese per riaffermare la sua esistenza. L’esilio nell’amore è l’esperienza narrata in L’inverno di Rita, mentre l’ultimo componimento, Un cavallo per lo straniero, è un’elegia per un poeta iracheno, che diviene elegia per l’intero Iraq, “assassinato” nella guerra del Golfo del 1991.

