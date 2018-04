Presentazione del saggio "La stella danzante: sei versioni del caos"

La parola caos evoca l’eterna dicotomia tra ordine e disordine, tra luce e tenebre, tra conoscenza e ignoranza, tra nulla ed esistenza. Il concetto viene analizzato e interpretato in questo libro secondo sei diverse prospettive, in un entusiasmante viaggio dall’origine dell’Universo.

Dalla cosmologia alla teoria dell’informazione: la teoria di come dal nulla possa sorgere il tutto, a partire dal caos come assenza di forma, e il disordine della torre di Babele. Dalla termodinamica alla simmetria: il ruolo del caos nelle leggi della natura e il signifcato dell’asimmetria. Dai sistemi dinamici alla fisica quantistica: come l’idea di caos esprima il fatto che non siamo in grado di prevedere il risultato di determinati processi fsici, o che addirittura certi comportamenti fondamentali della natura sfuggano del tutto alla nostra possibilità di conoscenza.

Per scoprire alla fne che, sorprendentemente ma non troppo, c’è un ordine anche nel caos.