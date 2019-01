Presentazione "Solo post in piedi" di Mark Mc Candy

“Solo post in piedi” è il secondo titolo di un autore che negli anni ha ricevuto l’approvazione di migliaia di persone, prima sul web e poi negli incontri in giro per l’Italia.

Lui è Mark Mc Candy, scrittore seguito da oltre 11.000 lettori sulle sue pagine ufficiali, frequentatore quotidiano di lettrici e lettori. Il suo secondo lavoro letterario (edizioni Radici Future) verrà presentato il 29 gennaio, alle 18, presso La Feltrinelli di via Ceccardi 18 a Genova.

Dopo l’ottimo riscontro del primo lavoro “Avanti c’è un post”, presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino nel 2017, Mark Mc Candy ritorna con altri sessantacinque brevi racconti sulla voglia di magia e di tenerezza, a volte irreali ma sempre con un sottofondo di ironia per scherzare sulle nostre difficoltà quotidiane.

Storie brevi che intrattengono il lettore per pochi minuti e lo fanno riflettere per molto tempo. I racconti sono nati per seguire il ritmo veloce di oggi e per farsi leggere in attesa di qualcosa o di qualcuno. La storia tra Luisa e Valerio sotto la spinta della raccolta differenziata, i problemi con diversi tipi di shampoo del fidanzato di Olimpia o la mamma che vuole scattare, con il figlio, cinque fotografie negli stessi luoghi di quaranta anni prima, sono alcune delle istantanee che fanno compagnia ai lettori.

Tante storie per tante emozioni e altrettanti approfondimenti: ridere, piangere, ritrovare se stessi nei racconti è sempre qualcosa di coinvolgente. Una raccolta ironica, fresca e intelligente per trascorrere con la giusta leggerezza il proprio tempo.

A conversare con Mark Mc Candy sarà Antonella Dieni, professoressa di lettere e grande lettrice di libri.

