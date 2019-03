Presentazione volume “La mia prima volta con De André” con 515 storie

Sabato 16 Marzo 2019 alle ore 17.00 in Viadelcampo29rosso avverrà la presentazione del volume “La mia prima volta con De André”, alla presenza di Daniela Bonanni, Gipo Anfosso, Matteo Callegari ed Ersilia Ferrante.

La giornata è una festa di tutti e per tutti perché anche moltissimi Genovesi hanno regalato il loro personale racconto della loro storica “prima volta con De André” a Daniela Bonanni e Gipo Anfosso che hanno meticolosamente selezionato e affidato alla stampa 51 storie che sono le emozioni di ciascuno di noi.

Evento a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, che in Via del Campo porta avanti le tradizioni e le memorie della cosiddetta “scuola genovese dei cantautori” di ieri e di oggi come Nuova Scuola Genovese.

