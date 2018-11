Presentazione libro "Passerelle volanti - Scoprire Genova camminando sospesi" a Palazzo Grillo

Mercoledì 14 novembre, alle ore 17, a Palazzo Grillo in piazza delle Vigne 4, verrà presentato il libro “Passerelle volanti. Scoprire Genova camminando sospesi”, a cura di Matteo Orlandi. Intervengono Ester Armanino, Brunetto De Battè, Silvia Pesaro e Clelia Tuscano.

Parallelamente alla mostra multimediale, visitabile a Palazzo Grillo fino al 25 novembre, il progetto vincitore della Call “Amate l’Architettura!” lanciata dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti indaga, attraverso l’obiettivo fotografico di Matteo Orlandi e la suggestione narrativa di Ester Armanino, la capacità tutta genovese di superare salti e dislivelli con garbo e leggerezza.

Supponendo di avere tutte le chiavi di questa città, di ogni sua porta e cancello, sarebbe possibile scendere al porto o salire in collina da qualsiasi punto, solo entrando e uscendo dai suoi palazzi. Il libro "Passerelle volanti. Genova camminando sospesi", pubblicato da Tuss edizioni, è una guida e un censimento immaginario di tutte quelle passerelle di cui è popolato in modo quasi invisibile l'intero

paesaggio urbano genovese. Suggestione poetica a metà strada tra l’architettura e la sociologia urbana, il volume si compone delle foto del curatore Matteo Orlandi e delle voci di Giancarlo De Carlo, Predrag Matvejevic, Ester Armanino e Brunetto De Batté. Queste passerelle, gettate sul vuoto e aggrappate ai palazzi, ci ricordano che esistono infinite città reali e immaginarie e che, in questo spettro, infiniti sono i modi di guardarle e raccontarle.

L’evento è a ingresso libero.