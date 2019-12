Presentazione del libro "Le ombre di Morjegrad", vincitore del Premio Urania 2018

Mercoledì 11 dicembre alle 17,30 presso l'ex Manifattura Tabacchi di Sestri Ponente si terrà la presentazione di "Le ombre di Morjegrad" di Francesca Cavallero, autrice ligure e seconda donna in assoluto a vincere il premio Urania 2018, per un pomeriggio dedicato alla fantascienza e all'horror.

Al termine della presentazione - che avverrà in presenza dell'autrice - si svolgerà una sessione del gioco di narrazione Lovecraftesque, aperta a tutti, durante la quale i partecipanti e Francesca Cavallero costruiranno in modo cooperativo un originale racconto horror.

Il libro

Fondata su un pianeta senza nome, Morjegrad, la città-stato, prospera sullo sfruttamento aggressivo delle risorse ambientali, in cui chi nasce dalla parte sbagliata delle Mura viene "sfruttato" fino alla morte. La dimensione metropolitana, con i suoi ingranaggi sporchi di sangue, si contrappone a quella dei rapporti umani, gli unici ad avere valore in un mondo dove nessuno è innocente, neanche chi combatte per la Rivoluzione. Esperimenti genetici, voglia di riscatto, tradimenti, disperazione e giochi di specchi: sono queste le ombre che popolano Morjegrad.

Per informazioni:

Circolo Arci La Dimora APS - ladimora.info@gmail.com - cell. 3713575372