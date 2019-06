Presentazione del libro al Cstcs "Materia che sogna"

Al Consultorio CSTCS Centro Studi Terapia della Coppia e del Singolo, proseguono gli incontri per il ciclo "Va Pensiero: libri, musica, immagini e un po' di psicoanalisi", in cui scrittori e lettori si incontrano.

L'appuntamento è mercoledì 5 giugno 2019 alle ore 18 in via Ippolito D'Aste 7, a Genova. Daniela Rossi presenta il suo libro "Materia che sogna", un’affascinante riflessione tra psicologia, fisica e metafisica (Anima ed. Milano 2019).

Dialogano con l’autrice la giornalista e scrittrice Monica Lanfranco e la psicologa e psicoterapeuta CSTCS Irene Malaspina.

«Non temere di seguire le intuizioni, i segni non codificati e riconoscibili con la sola razionalità, lasciarsi stupire dalle coincidenze, ascoltare meglio e di più il corpo: queste sono alcune delle indicazioni che Daniela Rossi ci offre in questo nuovo libro, che solo in apparenza è diverso dalla sua produzione precedente. Sempre, infatti, tra arguzia leggera e intensa riflessione, Daniela ha tenuto insieme nella sua scrittura il realismo con l’imprudenza, ed è questo a renderla sempre preziosa e stimolante». (Monica Lanfranco giornalista e scrittrice)

«Il fascino garbato di questo libro è che ci parla di avvenimenti che tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo incontrato ma su cui raramente ci siamo soffermati a riflettere. Daniela Rossi ci invita a pensare l’impensabile e a dare forma alle apparenze a volte impossibili per la ragione. Con le sue parole non ci dà risposte ma ci pone stimoli. Vale la pena di raccoglierli, credetemi» (Germano Manco, psicologo e psicoterapeuta a indirizzo analitico).

«Un intreccio equilibrato e avvincente tra racconti, esperienze di vita, teorie, commenti e citazioni. Fin dalle prime pagine ci si incuriosisce, ci si emoziona, ci si ritrova quasi senza accorgersi a chiedersi perché noi lettori abbiamo dato così poco credito ad eventi personali liquidati velocemente come “troppo strani” per essere detti, elaborati, integrati nel proprio percorso di vita e di individuazione. Ci si ritrova a chiedersi perché sia così facile negare ed escludere da sé parti del mondo interno che potrebbero condurci ad una soggettività più serena e autentica. Daniela Rossi non ha nuove tesi ben confezionate per le quali battersi ma propone con delicatezza desideri, immagini, ricordi, curiosità e suggestioni che offrono l’occasione di avvicinarci un po’ di più a noi stessi e agli altri come esseri fatti di una “materia” ancora poco conosciuta ma forse proprio per questo più affascinante. L’autrice si è cimentata in una materia difficilissima da mettere in parole, in racconto o trattazione ed è riuscita a farlo senza mai scadere in toni polemici o saccenti». (Giuseppina Barbero, psicoterapeuta a indirizzo psicodinamico).

Daniela Rossi

Vive a Milano, è psicologa, giornalista e pittrice. Ha collaborato con Repubblica, Cosmopolitan, Marea, Viversani, Il Lavoro, Donna e mamma. Il suo primo libro è il memoir “Il mondo delle cose senza nome” (Fazi 2004 – Bompiani 2010), vincitore del Premio Anima per la letteratura e tradotto in tedesco, da cui sono stati tratti l’omonimo spettacolo prodotto dal Teatro dell’Opera di Roma e il film per la RAI “Tutti i rumori del mondo” interpretato da Elena Sofia Ricci e Gioele Dix. Tra le altre pubblicazioni i romanzi Il merlo indiano ( Aragno 2007), Il sacerdote e il kamikaze ( Salerno 2008), La scelta imperfetta (Historica 2017), la raccolta di racconti Le ragazzone ( Redazione 2013) e la biografia di Giuseppe Verdi Sull’ali dorate ( Fondazione Verdi 2017)

Monica Lanfranco

Giornalista, media activist, blogger, autrice. Ha fondato nel 1994 il trimestrale Marea, dal 2008 gestisce Altradimora, luogo di incontri e di formazione femminista.

Irene Malaspina

Psicoterapeuta CSTCS, docente Scuola di Psicoterapia Comparata SPC, sede di Genova.

Ingresso gratuito.