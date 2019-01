Presentazione del libro "Anche solo Klop"

Al Consultorio CSTCS scrittori e lettori si incontrano. Il 1 febbraio è la volta di "Anche solo Klop" di Andrea Meli, Marco Melluso e Diego Schiavo

A bordo del camper viola di una trans genovese, quattro ragazzi e il loro cane a tre zampe partono per un viaggio surreale e rocambolesco, che li porterà da Pisa ad Amsterdam, passando per mezza Europa. Tra inseguimenti, bolle di sapone, rapimenti, feste gitane, flashmob e scazzottate i cinque conosceranno un mondo popolato da allevatori di galline da appartamento, nani e pappagalli, fuorilegge, autostoppisti ipoglicemici e artisti frikkettoni. Tutto per riportare a casa lui: Klop, un gigante buono che non parla, conosce solo risate clamorose e pianti a dirotto, e ispira amore e tenerezza. Ma chi è davvero Klop? Quale grande mistero nasconde? Un viaggio surreale ed esilarante alla scoperta delle “prospettive incalcolabili” che ognuno porta dentro di sé.

Introduce e modera il dibattito con gli autori la dott.ssa Valentina Mazzola, Psicoterapeuta CSTCS (sede di Novi Ligure).

